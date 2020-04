Pessoas recuperadas da Covid-19 testam positivo em segundo exame

Autoridades sanitárias da Coreia do Sul afirmam que chegou a 111 o número de pessoas que se recuperaram por completo do novo coronavírus , mas que obtiveram resultado positivo em segundo teste após terem sido liberadas da quarentena.

As autoridades agora estudam como esses casos teriam ocorrido. Segundo elas, aparentemente, também houve casos similares em outros países e, por isso, pretendem compartilhar os resultados dos estudos com a Organização Mundial da Saúde e com a comunidade internacional.

Com dados de até domingo, mais de 10 mil pessoas foram confirmadas infectadas pelo coronavírus no país. O governo da Coreia do Sul afirma que 7.368 pessoas se recuperaram e saíram do regime de quarentena.