Veja os números do Covid-19 nos Estados Unidos e Europa nesta segunda

No total, já morreram mais de 22 mil pessoas nos Estados Unidos | Foto: Reprodução

A pandemia mundial causada pelo novo coronavírus continua a fazer vítimas pelo mundo afora. Veja como está a situação dos Estados Unidos e Europa nessa segunda-feira (13).

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a pandemia continua a alastrar-se de forma particularmente grave: entre domingo e segunda foram registados mais 1.514 mortos. No total, neste país, já morreram mais de 22 mil pessoas.

Portugal

São já 535 as mortes confirmadas em Portugal devido à Covid-19, mais 31 só nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade é agora de 3,2%. O número de infetados também subiu para 16.934.

Espanha

Espanha registou uma diminuição no número de vítimas mortais: nas últimas 24 horas, perderam a vida 517 pessoas, elevando os óbitos para 17.489, segundo as autoridades sanitárias.

França

De ontem para hoje, o Governo francês registrou 335 mortes pelo novo coronavírus no país, chegando ao número total de 14.967 falecimentos computados pela doença desde o início da pandemia. A França já tem 98.076 casos confirmados da Covid-19.

Itália

Itália, pelo contrário, viu os números voltarem a subir e já ultrapassou os 20 mil mortos. Foram registrados 566 falecimentos e 3.154 novos contágios do novo coronavírus registrados pelo Governo italiano desde ontem, o que eleva o número total em 20.465 mortos e 159.516 casos confirmados. O número de recuperados é de 35.435.

Reino Unido

No Reino Unido, as vítimas mortais são já mais de 11.300. O número total de casos de contágio é agora de 88.621, mais 4.342 do que no dia anterior. O primeiro-ministro Boris Johnson, que já teve alta, agradeceu publicamente a um enfermeiro português que cuidou dele, durante a doença.

Alemanha

Boas notícias na Alemanha: o número de pessoas que conseguiram recuperar da doença supera já os novos casos diagnosticados de Covid-19. Ainda assim, já morreram 2.799 pessoas no País.