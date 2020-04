Vídeo: pré-candidato à Presidência dos EUA é acusado de assédio

Joe Biden está sendo acusado de assédio ocorrido em 1993 | Foto: Joe Biden William Thomas Cain/Getty Images

Estados Unidos - O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata Joe Biden foi acusado de abuso sexual por Tara Reade, uma ex-funcionária do Senado na época em que o político ocupava uma das cadeiras do parlamento, em 1993.

Em entrevista ao jornal The Washington Post, ela afirmou que foi empurrada contra uma parede e tocada por Biden nos subsolos do Capitólio. "Eu me lembro de querer dizer para ele parar, mas não sei se gritei ou se apenas pensei nisso. Estava meio congelada", disse.

Essa não é a primeira vez que denúncias contra Biden vem à tona. Em 2019, outras ex-funcionárias o acusaram de "comportamentos inadequados". A equipe do democrata, que já foi vice-presidente do país na época de Barack Obama, negou as acusações e disse que ele "dedicou sua vida pública a mudar a cultura e as leis sobre violência contra a mulher", respondeu Kate Bedingfield, diretora de comunicação da campanha.

O suposto assédio se tornou público na segunda-feira (13), mesmo dia em que Bernie Sanders, que concorria contra Joe Biden nas prévias do partido, declarou apoio a ele na disputa pela Casa Branca.

Acompanhe a reportagem do caso: