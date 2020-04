Um dragão chinês em Marte? Nasa surpreende com imagem do planeta

A imagem de um dragão chinês na superfície de Marte viralizou nos últimos dias. A foto é de julho de 2007, mas tudo indica que os técnicos da Nasa, a agência espacial norte-americana, notaram a semelhança com 13 anos de atraso. O registro foi feto a partir da superfície do cânion Melas Chasma, a uma distância de 258km acima do planeta vermelho.

O curioso é que essa não é a primeira vez que algo inusitado chama a atenção dos pesquisadores no território marciano. A lista da Nasa contabiliza, entre outras curiosidades, uma cratera que lembra o saudoso jogo Pacman e até o símbolo da equipe do clássico Jornada Nas Estrelas, série de ficção científica que fez sucesso no Brasil durante a década de 1960.

Todos os "desenhos" foram capturados pelas poderosas lentes do satélite Mars Reconnaissance Orbiter, uma sonda enviada ao espaço pelos Estados Unidos com o objetivo de encontrar evidências de água em Marte. Parece que ele tem é encontrado outras coisas por lá, não é mesmo? A gente agradece e espera a próxima "descoberta".