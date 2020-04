Países europeus criticam Trump por suspender repasses à OMS

O anúncio da suspensão do envio de verbas pelos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde (OMS) na terça-feira, provocou reações de líderes mundiais e especialistas em saúde nesta quarta-feira (15).De acordo com eles, a medida anunciada por Donald Trump pode comprometer os esforços globais para interromper a pandemia do novo coronavírus.

Para o presidente norte-americano, a organização lida de forma inadequada com a pandemia de coronavírus.

"Hoje estou instruindo minha administração a interromper o financiamento da OMS enquanto uma revisão é conduzida para avaliar seu papel na severa má administração e no encobrimento da disseminação do Coronavírus", disse durante uma coletiva de imprensa.

Os Estados Unidos são o maior doador único da OMS, contribuindo entre US $ 400 milhões e US $ 500 milhões anualmente para a agência com sede em Genebra nos últimos anos.

Logo pela manhã de hoje, a União Europeia criticou a atitude de Trump e pediu medidas para promover a unidade em vez da divisão em um momento tão crítico.

No Twitter, Bill Gates ? cuja fundação foi o segundo maior doador da OMS nos últimos dois anos ? escreveu que interromper o financiamento da OMS durante uma crise mundial de saúde "é tão perigoso quanto parece".

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, também se pronunciou através de suas redes sociais e afirmou que, "colocar culpa não ajuda". Para Maas, "o vírus não conhece fronteiras", e para combatê-lo é necessário a colaboração de todos.

Em todo o mundo, a pandemia já infectou mais de 2 milhões de pessoas e matou mais de 128.000, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins.