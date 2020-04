Estados Unidos investigam 'suposto' vazamento de vírus na China

Médicos em atendimento a pacientes infectados | Foto: Hector RETAMAL / AFP

Já imaginou se a origem da pandemia de Covid-19 tenha realmente vazado de um laboratório chinês como tem alertado há meses os chamados "téoricos da conspiração"? Para os Estados Unidos não é impossível que isto tenha acontecido.

A origem da pandemia de Covid-19 virou um motivo de disputa entre os Estados Unidos e a China. Donald Trump afirmou que o governo americano " investiga rumores envolvendo um instituto de virologia da cidade de Wuhan.

Os Estados Unidos cortou inclusive verbas destinadas à Organização Mundial de Saúde (OMS), por considerar que a organização estaria "protegendo" os chineses ou demorado a relatar a gravidade da pandemia.

Chineses relataram dúvidas

Um estudo de autores chineses publicado em janeiro na revista científica The Lancet, já colocava em dúvida a explicação do governo chinês para a origem da infecção.

De acordo com essa explicação, os primeiros pacientes teriam sido infectados em um mercado de Wuhan, porém a linha de investigação dos americanos é que a transmissão em humanos tenha se iniciado no Instituto de Virologia de Wuhan (conhecido pela sigla WIV). Nesse local, são estudados coronavírus que atingem morcegos.

O que os americanos estão investigando se foi nesse mesmo laboratório que um vírus de morcego infectou um humano pela primeira vez –seria esse o paciente que, sem querer, levou o Sars-Cov-2 para fora e o espalhou.

Laboratório com segurança duvidosa

Esse foi o primeiro laboratório da China a receber a maior certificação de segurança, em 2015.

No entanto, um texto publicado no “Washington Post” nesta semana afirma que diplomatas americanos visitaram o laboratório em 2018 e ficaram preocupados com as fragilidades.

Em janeiro daquele ano, diplomatas e cientistas dos EUA visitaram o WIV e depois enviaram dois telegramas diplomáticos (relatórios) ao governo em Washington. O laboratório não tinha condições de segurança adequadas, e que os estudos com coronavírus eram arriscados, afirmavam.

Esses relatos dos diplomatas pediam mais atenção ao tema e ajuda para lidar com problemas de segurança no laboratório WIV.

Na ocasião, os americanos que visitaram as instalações afirmaram que estavam preocupados com a falta de treinamento dos funcionários do laboratório, de acordo com um texto publicado pelo “Washington Post”.

França

O presidente francês, Emmanuel Macron, avaliou na quinta-feira (16) que há aspectos desconhecidos na gestão por parte da China da pandemia do novo coronavírus. "Não tenhamos essa espécie de inocência que consiste em dizer que foi muito mais forte", afirmou, em alusão à forma como a China gerenciou a situação. "Não sabemos e claramente aconteceram coisas que desconhecemos", afirmou Macron em entrevista ao jornal britânico Financial Times.

O presidente francês se soma, assim, às exigências de Washington e Londres, que exigem explicações ao governo de Pequim sobre a origem e o desenvolvimento da pandemia.

Inglaterra

"Temos que examinar todos os aspectos e de uma forma equilibrada, mas não há dúvida de que tudo não pode continuar como se não tivesse acontecido nada e teremos que fazer perguntas difíceis sobre o aparecimento do vírus e sobre porque não pôde ser detido antes", declarou o ministro britânico das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, em coletiva de imprensa após uma reunião por videoconferência do G7.

Investigações ainda são inconclusivas

Até agora, as investigações sobre isso são inconclusivas, disse o general Mark Milley, chefe do Estado Maior das Forças Armadas dos EUA.

A origem do Sars-Cov-2 ainda é um mistério, mas “o peso das evidências” indica que o novo coronavírus é natural e não foi criado em um laboratório, afirmou ele na quarta-feira (16) .

Uma pesquisa publicada na revista científica Nature concluiu que o Sars-Cov-2 não foi desenvolvido nem manipulado em laboratório.



O principal pesquisador do WIV, Shi Zhengli, nega que a transmissão em humanos tenha se iniciado no instituto.