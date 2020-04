Veja o vídeo! leopardo invade casa e ataca cachorro na Índia

As câmeras de segurança de uma casa do estado de Gujarat , na Índia, registraram o momento em que um leopardo pula o muro da residência, invade o local e ataca um cachorro que dormia na garagem. A invasão só foi descoberta na manhã do dia seguinte, quando o dono da casa assistiu à gravação.

No vídeo, é possível ver o cachorro deitado no canto da garagem quando o leopardo pula o muro e rapidamente o ataca. Segundo o jornal "Times of India", o cão conseguiu escapar após o barulho de um carro assustar o felino, que pulou para fora da casa. Assista ao registro:

Depois de ver sua casa sendo invadida, o proprietário do imóvel acionou as autoridades ambientais para evitar uma nova visita do felino.

Veja o vídeo: