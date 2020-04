Espanha registra menor número de mortes diárias por coronavírus

A Espanha anunciou nesta sexta-feira (24), que o número de mortes diárias por coronavírus no país caiu para o menor nível em mais de um mês, com 367 vítimas nas últimas 24 horas.



O total de mortes chegou a 22.524, ante 22.157 no dia anterior, disse o Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados é de 219.764, ante 213.024 no dia anterior.

Na última terça-feira (21), o ministro da Saúde, Salvador Illa, informou que a Espanha permitirá que crianças saiam de casa para caminhar a partir deste fim de semana, em uma flexibilização do isolamento social, em meio à escalada de críticas de que as restrições do governo penalizam injustamente os muito jovens.