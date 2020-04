Passear com cobras? Animais de estimação mais perigosos do mundo

Algumas pessoas gostam de ter animais de estimação mais exóticos | Foto: Divulgação

Ter um animalzinho de estimação é parte essencial da vida, mas muitas pessoas procuram animais digamos que mais exóticos que o normal. Eu estou falando de passear com cobras na coleira, urso que toma chá, ave que parece ter saído do filme Jurassic Park!

Hipopótamo

Os hipopótamos apesar de terem uma aparência calma e de serem animais herbívoros, são mamíferos completamente agressivos e isso se deve ao seu instinto territorial. Mas com essa família a vida foi bem diferente. No ano de 2000 após fortes enchentes atingirem a região da África do Sul em que o casal Tonie e Shirley mora eles encontraram próximo do quintal de casa um bebezinho hipopótamo, o casal vendo que o pequeno animal precisava de ajuda levou ele para casa e passou a cuidar, logo Jéssica como passou a ser chamada fazia parte da família. A relação do animal com a família é incrível, ela sempre sobe o rio que passa ao fundo da casa e se junta de outros hipopótamos e no fim de tarde ela volta pra casa para comer e dormir junto com os cachorrinhos da família. Caso você encontre com um hipopótamo na natureza tome muito cuidado, pois como eu disse eles são extremamente territorialistas e tiram mais vidas humanas no continente africano do que qualquer outro mamífero. E você teria coragem de criar um animal desses desde pequeno? Conta mim ai nos comentários.

Tigre

O tigre de bengala é um dos mais famosos caçadores da selva hoje em dia isso porque esses felinos apareceram em diversos livros e filmes ao longo do século passado. Esses animais são tão perigosos que caçam búfalo com felicidade. Mas você já imaginou ter um bichinho desses? Um animal que a maioria das pessoas prefere ver bem longe ou através de uma grade de proteção tem sido criado como membro de uma família, Enzo como é chamado pelos seus criadores mora na África do Sul. O casal Michael Jamison e Jackie Smit cria o tigre de bengala desde quando ele tinha apenas nove semanas e o felino divide a casa com mais 14 cães. Enzo consome 5 kg de carne por dia Michael relatou que o tigre gosta muito de brincar com ele e que ele não fica com medo do animal tentar devora-lo. A familia comprou o tigre de bengala ainda muito novinho e hoje em dia é o queridinho da casa, e você acha que o tigre de bengala é um felino mortal ou só mais um gato preguiçoso? Conta sua opinião ai nos comentários.

Elefante

Já imaginou ter um elefante como animalzinho de estimação? Esse é um animal que pode esmagar uma pessoa facilmente! Bom quando pequenos são muito fofinhos e parece não ser um problema ter um em casa, mas eles crescem muito rápido! Bom confira comigo essa história: Roxy é uma britânica responsável por um centro de cuidados da vida selvagem que fica localizado no Zimbábue, a mais de 20 anos o centro se dedica a cuidar e recuperar animais em situação de risco. Um dia patrulheiros resgataram um pequeno elefante que havia quase se afogados após a forte correnteza de um rio separar ela de sua manada. A mulher então recebeu Moyo como foi chamado com muito carinho e passou a cuidar dele como seu pet, o elefante acompanha a mulher durante todas as tarefas do dia, mas com seu crescimento isso tem dificultado bastante.

Urso

A maioria das pessoas procura ter como animal de estimação cachorro, coelho um gatinho algo que não coloque sua vida em risco. E se tratando de um urso, você pode estar arriscando muito ter um animal desse porte como animal domestica. Esses gigantes que podem passar de 2 metros de altura pode atacar com grande facilidade ao se sentir ameaçado, também atacam para proteger seus filhotes e para defender seus alimentos. Mas pelo visto adoram um chá da tarde, o casal Svetlana e Yury são os proprietários de Stephan, o urso que virou celebridade estrelando em comerciais, chegou a vida do casal com apenas 3 meses de idade, segundo os pais adotivos do bichinho ele adora se aconchegar com eles no sofá enquanto assistem televisão, fazer piqueniques e também gosta muito de se divertir brincando de bola e como mencionei antes ele não perde um chá da tarde com direito a frutas fresquinhas e um belo pedaço de bolo. Eu também aceitaria um pedaço de bolo agora.

Cobra

Segundo algumas pessoas os animais os chamam quando vão adotar o bichinho de estimação, e criar animais nunca foi de fato um problema, mas alguns requerem um cuidado bem maior até por que alguns podem colocar a sua vida em risco, um exemplo bem claro do que eu estou falando é este palestino que foi filmado passeando com suas duas cobras. O homem se chama Jamal Alimwase e em seu canal no YOUTUBE conta com mais de quatro milhões de inscritos isso tudo porque seus vídeos mostram diversos animais que aparentemente ele cria.

Dentre eles, aranhas, escorpiões, cachorros e os pítons que sejamos sinceros pode engolir seu dono sem precisar fazer um grande esforço, você não concorda? Ou você teria coragem de passear na rua com uma cobra dessas usando uma coleira? Conta pra mim ai nos comentários.

Mas me conta aqui nos comentários qual desses animais você teria coragem de criar na sua casa? O tigre é muito bonito, mas é perigoso demais. Conta pra mim qual você teria coragem.

