Trump diz que ‘não tem nada a ver’ com suposto ataque na Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (5) que não tem "nada a ver" com as supostas invasões marítimas na Venezuela, nas quais oito pessoas morreram e dois americanos foram detidos.

"Não tem nada a ver com o nosso governo, mas acabo de receber a informação sobre isso, e vamos investigar. Estamos preocupados, mas de qualquer forma, vamos informá-los, só não tem nada a ver com o nosso governo", declarou o mandatário na Casa Branca.

Em um discurso na televisão estatal, Maduro afirmou que as autoridades prenderam na segunda-feira 13 “terroristas” envolvidos no que ele descreveu como uma trama coordenada com Washington para entrar no país pela costa do Caribe e expulsá-lo do poder.

Oito pessoas foram mortas durante a tentativa frustrada de incursão no domingo, segundo autoridades venezuelanas.

Maduro mostrou o que ele disse serem passaportes dos EUA e outros cartões de identificação pertencentes a Airan Berry e Luke Denman, que, segundo ele, estavam sob custódia e tinham trabalhado com Jordan Goudreau, um veterano militar norte-americano que lidera uma empresa de segurança da Flórida chamada Silvercorp USA.