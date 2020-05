Japão aprova uso de antiviral Remdesivir contra Covid-19

O governo do Japão aprovou nesta quinta-feira o uso emergencial do antiviral Remdesivir para tratamento para pacientes com Covid-19, depois que o medicamento também ter recebido sinal verde nos Estados Unidos na semana passada.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês aprovou o uso do medicamento, após uma reunião hoje com um painel de especialistas, de acordo com a emissora estatal japonesa "NHK".