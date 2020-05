Vídeo: encontro assustador entre surfistas e tubarões brancos

| Foto: divulgação

Um novo encontro entre o homem e tubarões foi recentemente filmado por um drone , desta vez no estado da Nova Gales do Sul, na Austrália. Adam Fitzroy, o operador do drone, ficou abismado ao ver em sua tela dois grandes tubarões-brancos nadando perto de três surfistas, e de imediato correu para a água para os avisar.

Os três surfistas confessaram ao Daily Mail que nenhum deles percebeu a aproximação dos tubarões, e que só se deram conta de que algo estaria errado quando viram um drone sobrevoando e um homem gritando que havia tubarões nas proximidades.

O acontecimento e o perigo que correram, todos os surfistas envolvidos no episódio manifestaram o desejo de continuar surfando ondas nas praias australianas. Segundo o tabloide britânico, voltaram mesmo ao mar no dia seguinte.

Veja o vídeo: