Casos de Covid-19 nos EUA ultrapassam 1,5 milhão

O número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou 1,5 milhão nesta segunda-feira, com o total de mortes causadas pelo novo coronavírus no país aproximando-se de 90.000, segundo uma contagem da Reuters com base em números estaduais e municipais.

A maioria dos Estados norte-americanos relataram uma queda em novos casos da doença respiratória na semana encerrada em 17 de maio, com apenas 13 Estados observando um crescimento das infecções em comparação à semana anterior, de acordo com uma análise separada da Reuters.

O Tennessee teve o maior aumento semanal, com 33%. Os novos casos na Louisiana cresceram 25%, e o Texas registrou 22% mais casos do que na primeira semana de maio, de acordo com a análise de dados da Reuters do “The COVID Tracking Project”, um esforço voluntário para monitorar o surto.

Michigan viu os novos casos aumentarem 18% após cinco semanas de queda. O Estado foi duramente atingido no início do surto e já registrou mais de 4.800 mortes.

Em termos nacionais, os novos casos de Covid-19 recuaram 8% na última semana, auxiliados pelos contínuos declínios em Nova York e Nova Jersey. Quase todos os 50 Estados norte-americanos, no entanto, têm permitido que algumas empresas reabrissem e que residentes se deslocassem com mais liberdade, elevando o medo entre algumas autoridades de saúde de uma segunda onda de surtos.

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país tem recomendado que os Estados esperem que o número diário de novos casos de Covid-19 recue por 14 dias antes de afrouxarem as restrições de distanciamento social.

Em 17 de maio, 13 Estados haviam cumprido esse critério, inferior aos 14 Estados da semana anterior, segundo a análise da Reuters.