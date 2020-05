'Jovens têm ido a festas para pegar coronavírus,' diz enfermeira

| Foto: divulgação

Em meio à pandemia do Covid-19 , uma enfermeira de um hospital localizado no estado norte-americano da Carolina do Norte fez um relato surpreendente: muitos jovens estão participando das chamadas "CoronaFests" com a intenção de pegar a doença propositalmente.

"Nos últimos dias, ouvi relatos de muitos pacientes e de conhecidos que estão indo nesses eventos, que ficaram conhecidos como ' festas do coronavírus ', porque acreditam que irão desenvolver imunidade caso contraiam o vírus", afirmou Yolanda Enrich, enfermeira do Centro Médico Novant Health Rosyth, em entrevista à NBC.

Segundo ela, a situação tem sido comum entre os pacientes mais jovens. Os relatos mostram que o principal objetivo é desenvolver anticorpos para a doença e não precisar mais se preocupar com precauções e medidas de distanciamento: "eles estão saindo e realmente tentando pegar o vírus . Para isso, tentam aumentar suas chances de exposição indo em festas e encontros. É uma tendência que nos deixa muito preocupados".

Entretanto, tal postura não é garantia de imunidade. Até o momento, alguns estudos foram realizados sobre o tema , mas ainda não é possível garantir que os pacientes infectados uma vez pela Covid-19 não serão atingidos novamente. Ou seja: não há como prever que os anticorpos realmente impossibilitarão uma nova infecção.

"Nós não queremos que ninguém pegue a doença de propósito. Isso vai contra tudo o que está sendo divulgado. Um dos motivos pelos quais é necessário manter a taxa de contágio baixa é que o novo coronavírus não impacta apenas a pessoa infectada, mas todos os que participam de seu convívio", afirma a doutora Mandy Cohen, secretária do Departamento de Saúde e Seviços Sociais da Carolina do Norte.

Tal análise é corroborada também pelo governador Roy Cooper. Segundo ele, tal "conceito idiota" deixa as autoridades de saúde que acompanham o crescimento da Covid-19 no estado em alerta: "você pode matar alguém que ama. Esse é o tipo de atitude irresponsável e completamente inaceitável que ninguém deveria tomar".