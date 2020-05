Com restrições, Disney reabre parques em julho

O complexo está fechado desde o dia 15 de março | Foto: Divulgação

Os parques da Disney na Flórida, Estados Unidos, devem reabrir a partir do dia 11 de julho. Os dois primeiros serão o The Magic Kingdom e o Animal Kingdom. Já o Epcot e o Hollywood Studios poderão receber visitas no dia 15.

O complexo está fechado desde o dia 15 de março, devido à pandemia do novo coronavírus.

Funcionários e visitantes deverão usar máscaras de proteção, verificar a temperatura, lavar as mãos e manter o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Restrição

Os parques terão a capacidade reduzida, além da suspensão temporária de desfiles, fogos de artifício e outros eventos que criem multidões.