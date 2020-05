Vídeo: jacarés gigantes protagonizam luta feroz em campo de golfe

Ferozes oponentes testam a força de suas mandíbulas | Foto: Divulgação

Uma luta de fazer inveja aos campeonatos de MMA, com o encontro quase mortal de dois jacarés gigantes. Esse verdadeiro dia de fúria aconteceu em um campo de golfe da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e foi filmado para não deixar dúvidas.

Tudo aconteceu no buraco 18. No lugar de jogadores concentrados, em busca da tacada perfeita, ferozes oponentes testam a força de suas mandíbulas. O som cheio de ranço e segundas intenções desses dois marmanjos do mundo animal, brigando como se não houvesse amanhã, escancara a ferrenha batalha pela sobrevivência.

"Estávamos certos de que eles não mexeriam conosco, pois cada um estava bem ocupado com o outro", disse Matthew Proffitt, o golfista corajoso, testemunha ocular dessa história, que terminou duas horas depois, sem vencedor algum, e com legítimos brigões exaustos e com alguns arranhões pelo corpo.

"Foi bastante tenso acompanhar tudo aquilo", constatou um incrédulo Matthew Proffitt, que a partir de agora vai pensar duas vezes na hora de voltar ao gramado.

Veja o vídeo