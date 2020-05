Papai canta canção de ninar para pitbull e recebe a mais fofa reação

São poucas as coisas mais doces que um papai amoroso cantando para seu bebê dormir, mas o que acontece quando esse "bebê" é na verdade um adorável filhote de pitbull? Esse vídeo de 2016, mostrando um pitbull ganhando uma canção serenata de seu humano mostra o poder de uma canção de ninar bem cantada. As informações são do site Apost.

Puti, filhote de um pitbull red nose, tem problemas para dormir, por isso, seu papai humano canta uma canção de ninar pra ele todas as noites. É claro, pela reação de Puti, que ele adora essa serenata enquanto desliza para o mundo dos sonhos.

O vídeo começa com Puti deitado em seu berço à noite. O filhote obviamente não está pronto pra dormir. Por que ir dormir se tem tanta diversão acontecendo fora da cama?

Humanos geralmente adoram um copo de leite morno (ou vinho frio) para dormir com mais facilidade, mas o que um filhote sapeca filhote deveria fazer quando não consegue dormir na hora certa?

O papai de Puti pergunta ao cachorrinho se ele gostaria de ouvir uma canção de ninar. O rosto de Puti se ilumina, e ele sorri para a câmera.

Você já ouviu a música "In the Arms of an Angel" de Sarah McLachlan? Bem, o humano de Puti mudou as palavras para que pudesse cantar uma perfeita canção de ninar para seu cachorrinho.

Papais de cães e gatos tratam seus bichinhos como crianças. Spa e salões de beleza canino estão aparecendo por toda a parte, e mais e mais restaurantes e hotéis estão apresentando novas opções que aceitem essas fofuras. Quando se considera a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam com seus bichinhos, como dito pela Business Insider, cantar para seu cachorrinho dormir não parece nada absurdo.

Então, como Puti reage quando seu papai lhe faz uma serenata? O cachorrinho instantaneamente ficou mais calmo e relaxado. Em menos de um minuto, Puti já parecia estar com sono.

Existem muitos conceitos errados sobre os pitbulls. Críticos acreditam que essa é uma raça agressiva e perigosa, mas a maioria das pessoas que viveram com um pitbull vão dizer que essa é a raça mais amigável e leal de todas.

Puti certamente não parece perigoso, mas nós vamos deixar você decidir por conta própria. Esse vídeo viral da hora da soneca de Puti já foi visto mais de 3.4 milhões de vezes:

| Autor:

*Com informações são do site Apost.