Epidemia: República do Congo declara novo surto de ebola

O governo da República Democrática do Congo (RDC), declarou nesta segunda-feira (1º) um novo surto de ebola, para o qual já há vacina disponível, no noroeste do país.

"Quatro pessoas já morreram", disse o ministro da Saúde, Eteni Longondo, em uma coletiva de imprensa. Segundo ele, exames feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica na cidade de Mbandaka confirmaram a infecção pelo vírus nas quatro vítimas.

A RDC já enfrenta uma epidemia de ebola na região leste, que contabiliza 2,3 mil mortos desde agosto de 2018, e a pandemia do novo coronavírus, que contaminou cerca de 3,2 mil pessoas e deixou pelo menos 72 vítimas no país. O ebola é considerado endêmico na República Democrática do Congo, segundo maior país da África, e é altamente contagioso.

Entre 2014 e 2016, o vírus também matou 11,3 mil pessoas, quase todas na Libéria, na Guiné e em Serra Leoa.