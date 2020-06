Reabertura de fronteiras e volta dos voos internacionais gera temor

As companhias aéreas continuam colocando forte pressão para a reabertura de fronteiras | Foto: Divulgação

No mundo todo, já são 379 mil mortes e seis milhões e meio de infectados pelo novo coronavírus. Enquanto no Brasil e na América Latina aguarda-se pelo pico da pandemia, a Ásia e a Europa já passaram por seus ápices e estão afrouxando suas quarentenas. Isso inclui a abertura de fronteiras e viagens internacionais, fato que tem preocupado as autoridades.

Mesmo com o alerta da ciência, políticos votaram para reabrir as votações presenciais, ao invés das remotas decretadas em março com o isolamento social. As companhias aéreas continuam colocando forte pressão para a reabertura. Ainda, manifestantes que negam a existência do vírus tomaram as ruas de Roma no dia da República para pedir a abertura total da Itália.

O governo do Reino Unido ainda divulgou o que estudos já estavam apontando anteriormente: negros e outras minorias étnicas morreram em número desproporcional no país, sendo que indianos e caribenhos têm o dobro de chances de morrer do que um britânico branco. Com fortes manifestações ao redor do globo sobre o caso de George Floyd e a discriminação, o governo estava relutando em divulgar os dados, mas afirmou tentar compreender a discrepância. Entretanto, a idade e o sexo continuam sendo os maiores fatores de risco, sendo que a doença é mais letal aos homens.

Por fim, as autoridades insistem que a calma é o melhor caminho para que todo o empenho durante a quarentena não seja jogado fora.