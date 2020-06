EUA: Pastor alemão é o primeiro cachorro com Covid-19

A orientação é de que, ao ser infectado, um humano permanece isolado dos animais para evitar o risco de infecção nos pets | Foto: Divulgação

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou, nesta terça-feira (02), o primeiro caso de um cachorro, no país, a ser infectado com o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19.

"A expectativa é de que ele se recuperará totalmente. Um dos donos do cachorro testou positivo para Covid-19, e o outro [dono] mostrou sintomas consistentes do vírus antes do cachorro", relatou em nota divulgada.

Um outro pet da mesma casa não demonstrou indício da doença, apesar de apresentar anticorpos contra a Covid-19. A nota ainda esclarece que poucos animais no mundo foram infectados com a doença e em todos os casos os animais tiveram contato próximo com humanos infectados.

O departamento ainda informou ter pouca informação sobre como o vírus se comporta em animais, mas que até o momento o risco de infecção é baixíssimo. A orientação é de que, ao ser infectado, um humano permanece isolado dos animais para evitar o risco de infecção nos pets.