Prisioneiro vira suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann

Madeleine desapareceu em maio de 2007 | Foto: Divulgação





Um prisioneiro alemão de 43 anos que viajava por Portugal em uma van é agora o foco da Polícia Metropolitana inglesa sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, em maio de 2007, quando ela tinha três anos. A polícia acredita que ele estava na área onde a menina britânica foi vista pela última vez, na região de Algarve. Eles estão pedindo informações sobre a van e o outro veículo do suspeito, um Jaguar.

O homem transferiu a van para o nome de outra pessoa no dia seguinte ao desaparecimento de McCann, informou a polícia.

"Alguém lá fora sabe muito mais do que está revelando", disse o investigador Mark Cranwell, que lidera a investigação. As autoridades disseram que o caso continua sendo uma investigação de "desaparecimento" porque não tem "evidência definitiva" se Madeleine está viva ou não.

Van usada pelo suspeito | Foto: Divulgação

No entanto, investigadores alemães do Departamento Federal de Polícia Criminal, classificaram o caso como um "inquérito de assassinato". A Scotland Yard disse que as autoridades alemãs assumiram a liderança neste aspecto do caso, porque o suspeito alemão estava sob custódia em seu país.

Os detetives disseram que o suspeito, que não está sendo identificado, estava preso por um "assunto não relacionado" e tinha "condenações anteriores", mas se recusou a fornecer mais detalhes.

Cranwell disse que o prisioneiro, que tinha 30 anos na época, frequentou a região de Algarve entre 1995 e 2007, permanecendo por diversos dias em sua van e vivendo um estilo de vida descrito como "transitório" pelas autoridades.

*As informações são do site UOL