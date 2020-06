Surfista morre após ataque sangrento de tubarão gigante

As mortes relacionadas a tubarões são consideradas raras na Austrália | Foto: divulgação

Uma tragédia no mundo do surfe aconteceu no último domingo (7), na Austrália. Um surfista, de 60 anos, morreu, após sofrer um ataque de tubarão no no norte do Estado de Nova Gales do Sul (NSW), no país da Oceania.

De acordo com informações, outros surfistas tentaram ajudar o homem e lutaram com o tubarão antes de puxar a vítima para a costa em Salt Beach, perto de Kingscliff, por volta de 800 quilômetros ao norte de Sydney. Segundo informações da política local, ele recebeu primeiros socorros por causa de graves lesões na perna esquerda, mas morreu no local

As mortes relacionadas a tubarões são consideradas raras na Austrália, porém, o país neste ano o número vem crescendo. De acordo com informações, a morte do último domingo foi a terceira na Austrália neste ano. Não houve nenhuma em 2019.