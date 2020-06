Menino de 6 anos mantido em armário morreu de fome, aponta laudo

Segundo o que foi divulgado pelo portal Daily Mail, o garoto, que pesava apenas 8kg, foi encontrado desacordado na casa que morava no dia 2 de março. | Foto: Reprodução

A polícia do Colorado, nos Estados Unidos, revelou nesta terça-feira (9) a autópsia do menino Deshaun Martínez, criança de seis anos, que morreu em março. As condições em que foi encontrado, chocou a opinião pública americana.

Segundo o laudo, o garoto morreu de fome. O médico legista responsável pelo relatório, escreveu que o menino apresentava um “estado que não sustentava a vida”. O laudo apontava ainda que o menino tinha aparência “esquelética”, com quase zero de gordura corporal e cabelos quebradiços.

Segundo o que foi divulgado pelo portal Daily Mail, o garoto, que pesava apenas oito kg, foi encontrado desacordado na casa que morava no dia 2 de março.

As investigações da polícia nos Estados Unidos apontam que Deshaun e o irmão de sete anos eram mantidos em um armário por 16 horas por dia, havia um mês, e recebiam pouca comida diariamente.

Qual era o motivo do castigo?

De acordo com a polícia, os pais puniam os garotos porque eles estariam“roubando” comida enquanto a família dormia. Os meninos eram mantidos presos das 20h às 12h do dia seguinte, quando comiam aveia. Quatro horas depois, eles recebiam um sanduíche de queijo.

O casal ainda tem duas meninas mais novas, com quatro e dois anos, mas essas não apresentavam sinais de desnutrição.

Os pais do menino, Elizabeth Archibeque, 26, e Anthony Martinez, 23, e sua avó, Ann Martinez, 50, foram detidos acusados de assassinato, sequestro e abuso infantil. Os três, no entanto, se declararam inocentes perante à justiça.

O histórico médico de Deshaun aponta que ele tinha problemas para ganhar peso desde bebê. A mãe do menino alega que ele era alimentado, mas ganhava pouco peso. Já o pai diz que a família estava com orçamento limitado e aguardava vale-refeição para comprar mais alimentos gordurosos para o menino.

Promotores têm até o final de julho para decidir se pedirão pena de morte aos acusados, pena máxima que é dada nos Estados Unidos para crimes como esses, que revelam crueldade.

