Homem de 26 anos engorda 102 quilos na quarentena e é internado

Um homem de 26 anos no distrito de Wuhan , na China, ganhou 102 quilos durante os cinco meses que ficou em isolamento total por conta do surto do coronavírus.

Obeso desde a infância, Zhou atualmente tem 1,75 de altura e pesa 279 quilos. No final de 2019 ele havia ido ao médico para perder peso, mas não conseguiu atingir o objetivo na época.

Antes da pandemia, Zhou pesava 177 quilos. Devido aos problemas de saúdes causados ao longo do isolamento, o jovem precisou ser internado e ficou 11 dias na UTI. Após mais de uma semana na UTI, a condição do paciente está controlada e saiu de perigo nesta quinta-feira (11).

Segundo médicos do Hospital Zhongnan, da Universidade de Wuhan, o excesso de peso prejudica o rapaz em diversos aspectos da rotina, impedindo-o até mesmo de se deitar sozinho, o que dificulta uma boa noite de sono. O jovem também sofre por depressão, insuficiência cardíaca e disfunção respiratória.

Um alerta da OMS afirma que obesidade corresponde ao 5º maior risco de morte no mundo. São registrados uma média de 2,7 milhões de mortes a cada ano.