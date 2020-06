Japão alerta para riscos da segunda onda da Covid-19

| Foto: Agência Brasil

O premiê japonês Abe Shinzo alertou a população para uma segunda onda de surto do coronavírus no país. Ele pediu para que as pessoas não contem com um enfraquecimento do vírus com a chegada dos meses quentes do verão.

Abe fez a declaração durante um programa transmitido ao vivo pela televisão. Ele disse que as pessoas não devem ser complacentes neste verão, já que o vírus está se espalhando mesmo em países do Oriente Médio, que sofrem com temperaturas extremamente altas.

O primeiro-ministro reforçou a necessidade de se preparar para a segunda onda do surto, aumentando o sistema de saúde e aumentando o número de testes.

Abe disse ainda que restrições a viagens internacionais serão gradualmente suspensas, ao mesmo tempo em que medidas de contenção ao vírus serão implementadas.

Segundo o premiê, o governo irá analisar minuciosamente a possibilidade de afrouxamento das restrições, levando em consideração a situação do vírus em cada país separadamente.

Abe disse que continuam em andamento no Japão pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos e Reino Unido também mantêm seus esforços para o desenvolvimento de uma vacina.

Ele disse ainda que o Japão já está realizando conversações com fabricantes de vacinas para garantir o acesso ao produto assim que as pesquisas sejam finalizadas.