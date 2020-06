China não tem interesse de interferir nas eleições americanas

China e EUA | Foto: reprodução

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse, nesta quinta-feira (18), que seu país não tem intenção de interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcadas para novembro deste ano. A declaração foi dada em resposta às acusações feitas por John Bolton, ex-assessor de segurança nacional dos EUA, em seu livro, segundo o qual o presidente Donald Trump pediu ajuda da China para ser reeleito.

Segundo Bolton, Trump teria pedido ao dirigente chinês, Xi Jinping, para comprar muitos produtos agrícolas americanos para ajudá-lo a conquistar estados agrícolas nas eleições deste ano.

Trump, escreve o ex-assessor, estava "implorando a Xi para garantir que ele vencesse. Ele ressaltou a importância dos agricultores e do aumento das compras chinesas de soja e trigo no resultado das eleições".

"The Room Where It Happened: A White House Memoir" (a sala onde aconteceu: um livro de memórias da Casa Branca) tem lançamento previsto para o próximo dia 23. Antes mesmo de chegar às livrarias, já é o mais vendido pela Amazon americana.

Jornais americanos, como The New York Times, Washington Post e The Wall Street Journal, tiveram acesso antecipado ao livro de Bolton. Trechos publicados nessa quarta-feira (17) apontam que Trump, segundo o ex-assessor, vinculou abertamente negociações comerciais a intenções políticas pessoais, com o objetivo principal de garantir sua reeleição.

Nesta quinta-feira (18), o presidente fez uma publicação no Twitter acusando Bolton de ter feito "uma compilação de mentiras e histórias inventadas" com o intuito de prejudicá-lo.

Bolton foi demitido em setembro do ano passado, após 519 dias de trabalho, em meio a diferenças com Trump em uma ampla gama de questões de política externa.

As informações sobre o pedido de ajuda aos chineses têm potencial danoso para a campanha de Trump à reeleição - isso porque a tomada de posição anti-China está no centro da disputa que o republicano trava com seu adversário democrata, Joe Biden, na corrida à Casa Branca.

Bolton também escreveu, em outro trecho do livro revelado pelo New York Times em janeiro, que o presidente disse a ele querer congelar US$ 391 milhões (R$ 2,05 bilhões) em ajuda à Ucrânia em troca da abertura de investigações contra Biden e seu filho Hunter Biden, ex-conselheiro da empresa de gás ucraniana Burisma.

Em um comunicado, Biden, ex-vice-presidente dos EUA durante o governo de Barack Obama, disse que, se as acusações de Bolton forem verdadeiras, são "não apenas moralmente repugnantes, e uma violação do dever sagrado de Donald Trump com o povo americano".

A acusação feita pelo ex-assessor foi um dos pontos centrais de uma das denúncias que compuseram o processo de impeachment de Trump levado a cabo pela Câmara dos Deputados, de maioria democrata. O presidente foi absolvido em fevereiro após votação do Senado, controlado pelos republicanos.

"Se os defensores democratas do impeachment não estivessem tão obcecados com a blitzkrieg da Ucrânia em 2019, se tivessem tempo para investigar mais sistematicamente o comportamento de Trump em toda a sua política externa, o resultado do impeachment poderia muito bem ter sido diferente", escreveu Bolton, segundo trechos divulgados pelo Wall Street Journal.

Bolton, entretanto, recusou-se a testemunhar no inquérito aberto pela Câmara.

Embora tenha classificado, nesta quinta-feira (18), as acusações de Bolton como mentirosas, Trump disse, na segunda (15), que seu ex-assessor violára a lei e será responsabilizado criminalmente se o livro for publicado. No dia seguinte, terça-feira (16), o governo americano entrou com uma ação contra Bolton para impedir a publicação.

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca (NSC, na sigla em inglês) "concluiu que o manuscrito em sua forma atual contém certas passagens – algumas com vários parágrafos – que contêm informações sigilosas de segurança nacional".

A editora Simon e Schuster afirmou que o processo judicial é uma tentativa do governo Trump de interromper a "publicação de um livro que visto como pouco lisonjeiro para o presidente", e que Bolton cooperou totalmente com a revisão de pré-publicação da Casa Branca.

O livro fornece um relato privilegiado do "incoerente e desordenado processo de tomada de decisão" de Trump e detalha negociações do líder americano com China, Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Irã, Reino Unido, França e Alemanha, segundo a casa editorial.

presidente da China | Foto: reprodução

