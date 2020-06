Vídeo de criança negra se escondendo da polícia viraliza

O menino se escondeu com medo da reação da polícia por ele ser negro | Foto: divulgação





Um menino negro de 10 anos se escondeu atrás de um carro ao avistar uma viatura da polícia passando em frente sua residência, no bairro nobre de Trumbull, em Connecticut, nos EUA. As imagens foram registradas pela câmera de segurança da casa e divulgada nas redes sociais pelo pai da criança.

No vídeo, é possível ver que o garoto brinca de basquete no momento que uma viatura passa pelo local. Imediatamente, o menino se esconde e só retoma à brincadeira quando o veículo se distancia. Na publicação, o pai do garoto desabafa: "Por que o meu filho precisa se esconder quando não está fazendo nada de errado?".

O vídeo viralizou rapidamente e chama a atenção por ocorrer após uma série de protestos antirracistas em todo o mundo, decorrentes da morte do ex-segurança negro George Floyd, 46, morto por um policial branco na cidade de Minneapolis, em Minnesota. Recentemente, Rayshard Brooks, 27, morreu depois de ser baleado pela polícia em Atlanta, também nos EUA.

Veja o vídeo:

| Autor: SBT Notícias