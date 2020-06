Policial que foi filmado matando homem é solto após pagar fiança

Na cidade de Atlanta, policias também protestaram contra a decisão da promotoria | Foto: Reprodução

O policial que baleou Rayshard Brooks, homem negro que foi morto ao reagir à ordem de prisão em Atlanta, Estados Unidos, foi solto após pagar a fiança.

Rayshard Brooks estava dormindo no estacionamento de um restaurante quando foi abordado por agentes. Ao constatarem que ele estava bêbado, os policiais deram ordem de prisão e Brooks reagiu, retirando do policial a arma que dispara choques. Ao tentar fugir, o homem foi morto com tiros nas costas.

O caso, que aconteceu no dia 12 de junho, deu início a uma segunda onda de protestos contra a injustiça racial nos Estados Unidos.

A promotoria indiciou o policial Garret Rolfe por mais de 11 crimes, entre eles: homicídio culposo, agressão e desvio de conduta. A Justiça estipulou fiança e o oficial irá responder o crime em liberdade. Além dele, o outro policial envolvido no crime também foi preso, mas foi liberado depois de pagar fiança.

Na cidade de Atlanta, policias também protestaram contra a decisão da promotoria. Eles alegam que os policiais envolvidos no caso agiram em legítima defesa.

