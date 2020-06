Cadáver 'acena' para família antes do caixão ser enterrado

Um vídeo passou a circular nas redes sociais nas últimas semanas e intrigou os internautas . No vídeo compartilhado, um cadáver dentro de um caixão manda um aceno através do vidro para alguns familiares e amigos que estavam acompanhando o enterro. O caso aconteceu na cidade de Manado, em Sulawesi do Norte, Indonésia.

De acordo com o site "Hugo Gloss", o enterro aconteceu no dia 5 de maio. O momento do aceno acontece enquanto o padre lia uma oração que dizia: "Eu sou a ressureição e a vida; quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá" e o caixão é colocado na cova.

Não foi confirmado se a pessoa dentro do caixão estava viva ou morta, mas um estudo publicado no "Medical News Today", em 2019, diz que é comum corpos se mexerem depois de mortos e isso acontece por causa e uma alteração bioquímica em músculos durante a decomposição.

Veja o vídeo:

