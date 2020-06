VÍDEO: nuvem negra de gafanhotos pode invadir Brasil

Argentina alerta sobre nuvem de gafanhotos na fronteira com o Brasil | Foto: Divulgação

Moradores da região de Santa Lúcia em Corrientes, na Argentina, se depararam com esse fenômeno inesperado na tarde desta segunda-feira (22). O mesmo pode acontecer no Sul Gaúcho nesta terça-feira (23) e nesta quarta-feira (24).

O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agro-Alimentar (Senasa), do governo da Argentina, confirmou que uma nuvem enorme de gafanhotos vinda do Paraguai avança por províncias da Argentina. A nuvem é monitorada desde o dia 28 de maio.

A praga avançou da província argentina de Formosa, onde existem muitos produtores de mandioca, milho e cana de açúcar e do Chaco, até chegar finalmente à província de Santa Fé. Agora ruma para Entre Rios e Córdoba.

Há alerta na província de Corrientes, que faz fronteira com o Oeste do Rio Grande do Sul, e o território provincial, incluindo a fronteira gaúcha, foi colocada em estado de atenção pela Senasa.

O coordenador do programa nacional de gafanhotos do órgão, Héctor Medina, afirmou que a nuvem se moveu quase 100 quilômetros em um dia devido às altas temperaturas e ao vento.

O especialista enfatizou que é um gafanhoto sul-americano e foram monitorados em um quilômetro quadrado, até 40 milhões de insetos.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Veja! Restauração de obra dá errado e viraliza na internet

Vídeo: 'Aquaman' do crime pula em lagoa para fugir da polícia