Veja o vídeo! Homem domina tubarão com as próprias mãos em praia

Um banhista foi flagrado tendo uma atitude nada recomendável no último final de semana na praia do Parque de Cape Henlopen, em Delaware, nos Estados Unidos. Em vídeo publicado no Twitter, um homem é visto dominando um tubarão apenas com as próprias mãos, próximo à faixa de areia.

Segundo o UOL, primeiro, ele puxa o animal pelo rabo. Depois, para espanto de outros banhistas que acompanhavam a cena, o homem ainda abre a boca do tubarão e mantém ela aberta por alguns segundos, enquanto pessoas observam a cena.

A praia banhada pelo Oceano Atlântico fica próxima à cidade de Lewes e é conhecida pela presença de tubarões. No início do mês, o acesso ao público chegou a ser proibido depois que um menino de 12 anos que estava surfando ficou levemente ferido após a mordida de um animal, possivelmente um tubarão.

No estado de Delaware, é proibido pescar tubarões. Caso um animal do tipo seja pescado por engano, ele tem que ser devolvido ao mar.

Veja o vídeo:

