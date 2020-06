Vídeo: drone captura imagens de tubarão nadando perto de surfistas

O vídeo com cerca de 36 segundos foi divulgado pela conta no Twitter | Foto: Divulgação

Um drone capturou imagens de um grande tubarão branco nadando a centímetros de surfistas remando pela água na África do Sul. Ninguém foi ferido pelo tubarão que estava apenas investigando os surfistas, de acordo com Sarah Waries, do programa Shark Spotters da Cidade do Cabo.

O tubarão foi filmado por um drone na Baía de Plettenberg, na província do Cabo Ocidental, na África do Sul. O vídeo divulgado na última terça-feira (23) serve de aleta para que muitos ao redor desta área sejam mais cautelosos quando estiverem na água, especialmente aqueles que se aventuram um pouco mais.

Waries disse que o tubarão estava ciente dos surfistas acima e estava apenas verificando-os devido à sua natureza curiosa. Ela acrescentou que mordidas de tubarão são raras, mas as pessoas devem entender o risco de estarem na água com um predador deste tipo.

Os avistamentos de tubarões aumentaram nas últimas semanas em torno da província do Cabo Ocidental da África do Sul, com autoridades pedindo aos surfistas para sair da água em Robberg, Baía de Plettenberg no domingo, em Boneyards, Baía de Jeffreys na segunda-feira (22), e novamente em Robberg, Baía de Plettenberg na terça-feira (23).

O vídeo com cerca de 36 segundos foi divulgado pela conta no Twitter da organização Sea Rescue South Africa (NSRI).

Avistamentos de tubarões por drones em praias estão se tornando cada vez mais comuns. Recentemente um drone avistou dois grandes tubarões brancos se alimentando de um golfinho morto.

Por causa do aumento no número de avistamentos de tubarões, a Austrália começou a utilizar um drone com inteligência artificial conhecido como Little Ripper para detectar tubarões na água e assim alertar os salva-vidas, serviços de emergência e os banhistas. O modelo de inteligência artificial deste drone é trinado com fotos recentes de tubarões e possui uma precisão de detecção de 90%, enquanto aeronaves tripuladas tradicionais possuem uma precisão de cerca de 20%.

