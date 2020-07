Cantor é bloqueado no TikTok por se parecer com presidente chinês

O barítono compartilha vídeos de canto para seus 41 mil seguidores no TikTok desde o ano passado | Foto: Divulgação

O cantor de ópera Liu Keqing, de 63 anos, foi advertido nas redes sociais devido à sua semelhança com o presidente da China, Xi Jinping, de 67 anos. O perfil dele no TikTok chegou a ser bloqueado mais de uma vez pelas autoridades por ter "violado a aparência do líder".



O país já chamou atenção na web por ter banido o ursinho Pooh após terem viralizado memes comparando o personagem ao chefe de Estado em 2017

O barítono compartilha vídeos de canto para seus 41 mil seguidores no TikTok desde o ano passado. Numa publicação datada do último 10 de maio, Keqing disse que seu perfil no aplicativo tinha sido censurado por ter infringido "violação de imagem".

"Caros amigos, minha conta do Douyin (TikTok em chinês) foi denunciada e banida por causa da violação da minha foto de perfil", postou ele. "Forneci meus materiais de identificação novamente e atualmente estou aguardando aprovação. Esta é a terceira vez que minha conta foi banida por causa de 'violação de imagem'", acrescentou.

Em entrevista para o jornal "The New York Times", Liu disse que já tentou fazer outra conta na plataforma, mas foi barrado de novo. “Eles ficam dizendo isso o tempo todo, mas eu não me acho parecido”, disse. Apesar da comparação, Liu afirma que não se sente parecido com o presidente da China. “Sou uma pessoa normal, um artista normal”, completou.

