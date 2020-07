Vídeo de águia carregando presa intriga a web: 'é um tubarão?'

O vídeo viralizou e intrigou os internautas | Foto: Divulgação

Os banhistas que estavam na praia de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, presenciaram uma cena bizarra no dia 22 de junho. Uma águia sobrevoou o local segurando o que parecia ser um tubarão de pequeno porte . Uma turista identificada como Ashley White registrou o momento da janela do apartamento em que estava.

No vídeo, é possível ver a águia sobrevoando a praia segurando um animal que seria um tubarão que aparentava estar morto. Entretanto, no final do vídeo, a presa começa a se mexer enquanto está presa nas garras do pássaro.

O vídeo viralizou e intrigou os internautas. Alguns começaram a questionar se o animal que a águia estava transportando era, de fato, um tubarão, sugerindo que poderia ser um peixe de médio porte ou até um filhote.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Veja o vídeo! Homem domina tubarão com as próprias mãos em praia

Surfista morre após ataque sangrento de tubarão gigante