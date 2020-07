Vídeo: casais fogem da quarentena para fazer sexo em público

As cenas, que estão circulando na internet, mostram as pessoas mantendo relações sexuais em uma lancha | Foto: divulgação





Como se já não bastasse o fato de furarem a quarentena, casais foram flagradas fazendo sexo em público, em Brasília.

As cenas, que estão circulando na internet, mostram as pessoas mantendo relações sexuais em uma lancha. O flagrante aconteceu no Lago Paranoá.

A polícia está investigando o caso e tenta identificar os envolvidos.

https://twitter.com/pfofocalizando/status/1279125431560687618