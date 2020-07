Novas epidemias? Peste bubônica e ameba 'comedora de cérebros'

| Foto: Divulgação

Nos Estados Unidos, autoridades da saúde da Flórida confirmaram um caso de uma rara ameba "comedora de cérebros". Já na Mongólia, dois casos de peste bubônica obrigaram o Governo local a isolar a região de Kovd.

O caso da Flórida (EUA) é muito raro. Funcionários do Departamento de Saúde do Estado, confirmaram que uma pessoa no Condado de Hillsborogh contraiu a Naegleria fowleri, uma ameba unicelular microscópica que causa infecção no cérebro. Essa ameba costuma habitar ambientes de água morna e entra no corpo humano pelo nariz.

Esse tipo de infecção (meningoencefalite amebiana primária) é mais comum em Estados do sul dos Estados Unidos, mas ainda assim é muito rara: foram 37 casos na Flórida desde 1962. Porém, suas consequências são potencialmente fatais, então o Governo estadual emitiu um alerta para os moradores da cidade na última sexta-feira (3).

Casos de infecção pela ameba são mais comuns nos meses mais quentes do ano e geralmente acontece em rios, lagoas e canais. Os contaminados apresentam náuseas, vômito, febre, rigidez na nuca e dores de cabeça. A maioria morre até uma semana, por isso o alerta para os moradores. No entanto a doença não é transmitida de uma para outra, então não há risco de pandemia.

Peste Bubônica

O mesmo não pode ser dito da peste bubônica, conhecida também como peste negra. A doença dizimou milhares de pessoas na Europa durante a Idade Média. A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis, e pode matar uma pessoa em cerca de 24h. A doença é transmitida por pulgas e mais comum em locais com ratos, hospedeiros dos insetos contaminados.

A peste bubônica circula pelo mundo há pelo menos cinco mil anos. Os pacientes estão em tratamento. No entanto, estima-se que eles tiveram contato direto ou secundário com ao menos 650 pessoas desde que contraíram a peste, o que motivou o governo local a isolar a área.

Quatro outros casos de peste bubônica foram registrados na Mongólia em novembro do ano passado. Tanto naquela ocasião quanto nos casos atuais, os infectados estavam em regiões com grande circulação de roedores. As autoridades acreditam que a ingestão de carne crua de marmota gerou a infecção. Mesmo com orientações para evitar o consumo, parte da população local mantém o costume por acreditar que a ingestão de partes do animal faz bem à saúde.

De acordo com um artigo publicado na revista Biossegurança e Saúde por pesquisadores do Centro Geral de Controle e Prevenção de Doenças da Mongólia Interior, o primeiro registro da enfermidade nas estepes asiáticas é de 1644. Entre 1901 e 1949, houve 41 surtos e pelo menos 80 mil mortes. A região estava livre da peste desde 2004, até os casos de novembro de 2019.

Apesar da gravidade da doença (100% dos pacientes sem tratamento morrem), o artigo demonstrou que, pelo menos nos casos de 2019, não houve disseminação entre humanos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), há de mil a dois mil casos anuais de peste bubônica no mundo. A doença já foi detectada em 38 países desde o século passado, inclusive no Brasil. Epidemias foram registradas no Peru, Madagascar e República Democrática do Congo.

O tratamento é feito com antibióticos e, se iniciado cedo, a chance de cura é alta. Considerando os avanços da medicina, outro surto como o que dizimou de 30% a 50% da população europeia é improvável nos dias atuais.





