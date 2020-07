Médico encontra verme na garganta de mulher que comeu sashimi

A paciente desenvolveu os sintomas depois que comeu sashimi | Foto: divulgação





Um artigo publicado no jornal científico da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene, na última quarta-feira (8), aponta que um verme escuro de 3,8 centímetros de comprimento foi encontrado na amígdala esquerda de uma jovem de 25 anos, após ela procurar o Hospital Internacional de St. Luke, em Tóquio, com dor e inflamação na garganta.

A paciente desenvolveu os sintomas depois que comeu sashimi, e fazia cinco dias que estava com eles quando foi ao médico. O animal responsável pelo desconforto pertence à incomum espécie Pseudoterranova azarasi, que, segundo os pesquisadores do hospital, costuma infectar o estômago de pessoas após ser ingerido com peixe cru ou mal cozido.

A mulher se recuperou rapidamente após o verme ser retirado com pinças, e exames mostraram que o sangue dela estava normal. Os pesquisadores reforçam que infecção por Pseudoterranova azarasi na amígdala é rara, mas conhecida por causar irritação na garganta e tosse.