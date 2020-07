Menino de seis anos salva irmã de ataque e viraliza na internet

Morador de Wyoming (EUA) o menino Bridger Walker, desbancou a internet ao ter a história de coragem contada nas redes sociais. Nicole Noel Walker resolveu compartilhar o acidente dos sobrinhos na internet e o caso viralizou. Segundo a tia, o herói mirim tem seis anos de idade e agiu rapidamente em defesa da irmã mais nova em meio ao ataque de um cachorro furioso.

Em uma postagem do seu perfil no Instagram, Nicole escreveu: “Meu sobrinho é um herói que salvou sua irmã mais nova de um ataque de cachorro. Ele próprio o enfrentou para que o cachorro não pegasse sua irmã”.

Nicole não deu detalhes de onde foi o fato, nem quem era o dono do cão. De acordo com a tia no último dia nove de julho ao perceber que a irmã mais nova seria alvo de ataque do canino bravo, Bridger saiu em defesa da irmãzinha e acabou sendo mordido em vários lugares.

O animal mordeu o menino principalmente na cabeça e atingiu gravemente a região do rosto. O lado esquerdo da face do pequeno foi rasgado pelas presas da fera, e fez com que o pequeno precisasse passar por procedimentos cirúrgicos. No total, foram necessários 90 pontos para reconstruir os ferimentos de Bridger.

O antes e o depois do pequeno herói Bridger Walker | Foto: Reprodução/Instagram

A tia relatou que o sobrinho foi questionado por sua atitude e de imediato respondeu “Se alguém tivesse que morrer, pensei que fosse eu”. O pequeno herói já está de alta do hospital e se recupera bem ao lado da família.

Reconhecimento

Os artistas Anne Hathaway, Octavia Spencer, Mark Rufalo e inclusive os irmãos Russo, diretores dos filmes dos Vingadores, parabenizaram o amor pela irmã e a coragem do menino, no perfil da tia deixaram mensagens carinhosas de motivação para o garoto.

