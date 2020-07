Vacina americana para Covid-19 funciona em teste com humanos

Ninguém apresentou efeito colateral grave, porém metade relatou reações leves ou moderadas | Foto: Arthur Castro/Secom

Uma das vacinas americanas em desenvolvimento contra o novo coronavírus, produzida pelo laboratório Moderna, apresentou resultados positivos no primeiro teste em humanos, segundo estudo publicado na revista New England Journal of Medicine.

Segundo o artigo, a "mRNA-1273", como foi chamada a imunização, produziu anticorpos em 45 voluntários com idades entre 18 e 55 anos. Eles receberam duas doses, com intervalo de 28 dias.

Ninguém apresentou efeito colateral grave, porém metade relatou reações leves ou moderadas, como fadiga, dor de cabeça, calafrios, dores musculares ou dor no local da injeção.

Com os resultados, a vacina segue para as próximas fases de teste.