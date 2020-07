Vacina contra Covid-19 tem resultado positivo e pode ser liberada

A vacina contra Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, e testada no Brasil, poderá ter o registro liberado no meio do ano que vem.

Segundo Soraya Soubhi Smaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), os primeiros resultados foram positivos e os voluntários não apresentaram reação.

Em todo o estado, duas mil pessoas participam dos testes. No mundo, são 50 mil. Todos serão acompanhados durante um ano com exames clínicos frequentes para avaliar se o sistema imunológico está respondendo à imunização e produzindo anticorpos contra o novo coronavírus.

Nesta semana, o laboratório Moderna anunciou que uma vacina americana apresentou resultados positivos no primeiro teste em humanos .

