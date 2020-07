Homem escala muro de hospital para se despedir da mãe com Covid-19

A história do palestino Jihad Al-Suwaiti, deixou os internautas emocionados. O rapaz escalou o muro de um hospital durante cinco dias seguidos para acompanhar o tratamento e se despedir da mãe, diagnosticada com Covid-19.

De acordo com o portal de notícias The Indian Express, Rasmi Suwaiti de 73 anos, lutava contra uma leucemia antes de ser diagnosticada com coronavírus. Ela morreu momentos após o filho subir à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual Hebron, na Cisjordânia, para vê-la.

O integrante de programas da ONU (Organização das Nações Unidas), Mohamad Safa, faz uma publicação no Twitter lamentando a situação.

"O filho de uma mulher palestina que foi infectada com a Covid-19 escalou até o quarto no hospital para sentar e vê-la todas as noites, até que ela faleceu", comentou.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs