Bando de macacos provoca morte de 5 pessoas na Índia

Uma família indiana perdeu cinco pessoas em um acidente depois que o muro da casa vizinha cedeu matando a mãe e quatro filhos. A tragédia ocorreu após um bando de macacos derrubar a construção enquanto todos dormiam do lado de fora da casa, em virtude do calor.

Autoridades disseram à imprensa que os primatas costumavam visitar o local atraídos por uma goibeira que ficava na propriedade. Os bichos usavam o muro para saltar e poder chegar às frutas.

Macacos são considerados sagrados na Índia, tidos como a forma viva de Hanuman, um dos deuses cultuados pelo hinduísmo, religião ofcial do país. Por isso é comum vê-los andar livremente, sobretudo nas regiões rurais. A morte da família aconteceu no estado de Uttar Pradesh, coniderado o mais populoso do mundo, com quase 200 milhões de habitantes.