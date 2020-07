Vídeo: Crianças pulam 10 metros para escapar de incêndio na França

Segundo a imprensa local, ambos estão "milagrosamente ilesos" | Foto: Divulgação





Duas crianças, de 3 e 10 anos, foram salvas de um incêndio em Grenoble, no sudeste da França, pulando de uma altura de cerca de 12 metros nesta terça-feira (21). Eles foram salvos por adultos que estavam em frente ao prédio.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como eles conseguiram deixar o local. A criança mais velha segura a menor pelas roupas antes de soltá-la.

Segundo a imprensa local, ambos estão "milagrosamente ilesos". Eles foram hospitalizados por inalação de fumaça, assim como outras 17 pessoas no edifício.

As causas das chamas e o local onde os pais das crianças estavam no momento do incêndio ainda são desconhecidos.

Veja o vídeo:

Hommage aux habitants de la Villeneuve de #Grenoble et aux deux enfants qui ont sauté de plusieurs étages d’un immeuble de la galerie de l’Arlequin pic.twitter.com/khuehE3snT — Reseau urbain (@reseau_urbain) July 21, 2020