Mundo já tem 15 milhões de infectados com a Covid-19, diz universidade

O Brasil é um dos países com mais casos da doença | Foto: Divulgação





O mundo já conta com 15.016.440 infectados pelo novo coronavírus, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

Os países com maior número de casos da Covid-19, segundo a pesquisa são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. Os com maior quantidade de óbitos, no entanto, são EUA, Brasil, Reino Unido, México e Itália.

Nesta quarta-feira, o estado de São Paulo teve o segundo dia com maior número de novos casos registrados desde o início da pandemia.