Homem desfila 'vestido' de máscara nas ruas de Londres

Na Inglaterra as máscaras passaram a ser obrigatórias em lojas | Foto: Tolga Akmen/AFP

Um homem 'vestido' com apenas uma máscara andou pelado pelas rua de Londres. Os jornais britânicos publicaram fotos do passeio e identificaram o homem que se chama Tim Shieff, um atleta de Parkour, que não explicou o motivo do ato, mas postou as fotos em suas redes sociais. Pedestres estranharam a cena, tiraram fotos e ficaram observando.

Na Inglaterra as máscaras passaram a ser obrigatórias em lojas e estações a partir dessa sexta-feira. O coronavírus já matou mais de 45 mil no Reino Unido, mas devido as quedas progressivamente estão reabrindo os setores da economia desses países.

*com informações do G1

