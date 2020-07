Pedido de casamento ocorreu durante a passagem de um raro cometa

Um casal nos Estados Unidos ficou noivo durante a rara passagem do cometa Neowise | Foto: Reprodução/Twitter @YohnnyNic

Um casal nos Estados Unidos ficou noivo durante a rara passagem do cometa Neowise, que só é visível no hemisfério norte a cada 6.800 anos. John Nicotera, de 33 anos, se auto-intitula um "viciado em espaço" e acompanha de perto as novidades da Nasa e da SpaceX, descobriu que o raro cometa estaria visível no hemisfério norte de 15 a 23 de julho a ocasião perfeita para pedir em casamento Erica Pendrak, de 26.

Os professores John Nicotera e Erica Pendrak se conheceram em uma rede social e vivem juntos há um ano e meio. John disse à imprensa americana que começou a pensar em pedir a namorada em casamento no fim do ano passado e que achou que a quarentena seria um bom teste para o relacionamento.

O evento cósmico parecia a ocasião perfeita para o pedido. Ele então planejou a ida com Erica ao acampamento de sua família em Old Forge, no estado Nova York.

Por saber do interesse do namorado por assuntos relacionados ao espaço, Erica não desconfiou que poderia ser pedida em casamento.

Logo apos o por do sol, John se ajoelhou: "Eu só lembro da quantidade de felicidade que passava por mim", disse ele ao Insider. “Eu apenas pensava 'estou apaixonado por essa garota, vou fazer isso' ”.

As fotos do pedido foram tiradas por Tim Leach, fotógrafo e amigo de John.

Apesar das condições difíceis, Leach conseguiu capturar o momento: "Plano de última hora para uma memória que vai durar por toda uma vida", escreveu ao publicar a foto em seu Instagram.

A postagem de John com as fotos do noivado foi retuitada pela Estação Espacial Internacional (ISS) e pelo astronauta Garrett Reisman, que desejou felicidades ao casal.

*com informações do G1

