EUA: Crianças retornarão à escola mesmo podendo transmitir Covid-19

WASHINGTON - As crianças devem voltar para a escola mesmo se for comprovado que elas transmitem o novo coronavírus, que já matou mais de 140 mil pessoas nos Estados Unidos, disse nesta sexta-feira a secretária de Imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany.

O presidente norte-americano, Donald Trump, tem defendido a reabertura das escolas do país, que fecharam de forma abrupta na primavera (do Hemisfério Norte), quando o coronavírus começou a se espalhar pelos EUA —apesar das preocupações de professores e famílias sobre a possibilidade de as crianças contraírem ou transmitirem a doença quando voltarem às salas de aula.

Birx disse nesta sexta-feira, ao programa de TV “Today”, que “ainda há uma questão em aberto” sobre a velocidade com que crianças com menos de 10 anos propagam a doença. Ela citou um estudo sul-coreano que indicou que pessoas com menos de 10 anos transmitem o vírus em menor nível, enquanto as crianças com mais de 10 anos têm a mesma taxa de transmissibilidade que adultos.

Birx também afirmou que crianças com comorbidades podem “sofrer consequências terríveis” se forem infectadas.

