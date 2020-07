Conheça a mulher de 83 anos que deixou de cortar o cabelo aos 19

Aos 83 anos, a vietnamita Nguyen Thi Dinh, tem um cabelo que mede seis metros e o tamanho ficou no formato de uma serpente píton. Nascida na província de Ben Tre, a mulher afirma ter parado de cortar as madeixas aos 19 anos, o que explicaria seu incrível tamanho.

Sem usar as tesouras ou shampoo nos últimos 64 anos, Nguyen garante que o visual diferente não tem nada relacionado com razões estéticas. Uma grande dor de cabeça após seu primeiro corte de cabelo acabou servindo de motivação para que as mechas nunca mais fossem aparadas durante a sua vida, segundo ela.

Quando completou 19 anos, a mulher foi levada para cortar seus cabelos pela primeira vez na vida. O resultado, por outro lado, não foi como o esperado. Ela diz ter sentido uma dor de cabeça muito forte, o que motivou seus pais a levá-la ao médico em busca de ajuda.

Mulher alegou ter parado de cortar as madeixas aos 19 anos | Foto: Tinmoi/Reprodução

No consultório, a vietnamita recebeu a prescrição de alguns medicamentos para aliviar seu sofrimento, mas mesmo assim os sintomas continuaram. Em entrevista para o portal local Tinmoi, Nguyen garantiu que a dor só parou depois que seu cabelo voltou a crescer — fazendo com que ela se mantivesse longe de salões de beleza por várias décadas.



Não somente cortar o cabelo parece ser o problema, como também lavar a cabeça aparenta agravar sua doença, segundo Thi Dinh. "Estranhamente, quando eu lavo o cabelo, as dores parecem voltar. Desde então, eu parei de lavá-lo completamente e não o deixo tocar na água", ela completou.

Para conseguir controlar o crescimento das madeixas, Nguyen Thi Dinh passou a prendê-las em alguns dreadlocks, fazendo com que o visual de seus fios lembre uma enorme serpente. As raízes grisalhas são seguidas por um vasto cabelo castanho, que a faz lembrar de seus anos de juventude.

Com o penteado aumentando cerca de 10 centímetros por ano, ela ainda precisaria viver mais 10 anos para alcançar o recorde de cabelo mais comprido do mundo — 6,1 metros, de acordo com o Guinness. Enquanto isso, a vietnamita garante estar com a saúde mental e a física em dia.

*Com informações do Mega Curioso

