Tatuador viraliza na internet após tatuar céu da boca dos clientes

Tatuagem no céu da boca | Foto: Reprodução/Instagram

Por meio das redes sociais, o tatuador belga Indy Voet foi se tornando conhecido por oferecer ao seu público tatuagens em locais não muito convencionais. Mas o que mais chamou a atenção, no entanto, foram aquelas realizadas no céu da boca das pessoas.



A especialidade de Voet surgiu há cerca de cinco anos e, desde então, seu portfólio ficou ainda mais recheado com tanta procura. Para a realização de seu trabalho, ele desenvolveu uma técnica própria para que tudo ocorra de uma forma confortável para ambos. Antigamente, o tatuador ganhava a vida com piercings, e sua transição para as tatuagens aconteceu de forma natural.

"Eu realmente não uso outra coisa além de uma agulha e um pouco de destreza, combinadas com a confiança de meus clientes", declarou Indy Voet à Inked Mag. Ele ainda revelou que o uso da recorrente máquina de tatuagem causaria muita dor, pois o local é bastante sensível. Voet ainda acrescenta que não haveria espaço suficiente para que o aparelho pudesse ser usado.





*Com informações do Mega Curioso