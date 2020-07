Homem usa auxílio do coronavírus para comprar Lamborghini

Homem investe fundos do coronavírus em Lamborghini | Foto: Divulgação

Um homem da Flórida foi acusado de obter US $ 3,9 milhões em empréstimos do 'Paycheck Protection Program' e usá-lo para comprar um carro esportivo e outros itens de luxo em Miami Beach.



O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que uma queixa criminal foi feita contra David T. Hines, 29 anos, de Miami, Flórida. A denúncia alega que a Hines buscou aproximadamente US $ 13,5 milhões em empréstimos PPP em nome de diferentes empresas e fez inúmeras declarações falsas para fazê-lo.

Hines foi aprovado e concedeu US $ 3,9 milhões em empréstimos.

A denúncia alega ainda que, dias após receber seus fundos de PPP, Hines comprou um carro esportivo Lamborghini Hurican 2020 por aproximadamente US $ 318.000. O jogador de 29 anos também é acusado de não fazer os pagamentos da folha de pagamento que reivindicou em seus pedidos de empréstimo. No entanto, ele fez compras em lojas e resorts de luxo em Miami Beach.

As autoridades apreenderam a Lamborghini e US $ 3,4 milhões de várias contas bancárias após a prisão de Hines.

O financiamento do PPP é uma fonte de alívio proporcionada pela Lei de Auxílio devido coronavírus, Alívio e Segurança Econômica do Coronavírus (CARES- sigla em inglês), promulgada em 29 de março. A lei autorizou até US $ 349 bilhões em empréstimos perdoáveis ​​a pequenas empresas para retenção de empregos e algumas outras despesas através do PPP. O Congresso aprovou US $ 300 bilhões adicionais para o PPP em abril.

Hines foi acusado de uma contagem de fraudes bancárias, uma contagem de fazer declarações falsas para uma instituição financeira e uma contagem de se envolver em transações em recursos ilegais.

De acordo com a NBC 6 no sul da Flórida , Hines foi acusado em 2018 por resistir à prisão em Miami Beach. Segundo a polícia, Hines indicou um oficial para dizer que sua namorada roubou sua Lamborghini. Pouco depois, autoridades disseram que Hines não cooperou e ele e sua namorada fugiram do local. Mais tarde, Hines foi localizado e preso.

